Galerii: Tartu rattamaratoni võitnud lätlane tähistas triumfi vahval moel

Ühtlasi rikkus Austa lätlaste kolmikvõidu, sest paremuselt neljanda ajaga läbis distantsi Läti esindaja Arnis Petersons. Temale järgnes venelane Dmitriy Sorokin. Kõik kolm meest said kirja täpselt sama aja ehk kaotasid võitjale kolm minutit ja 40 sekundit.

Eestlaste arvestuses sai teise koha Peeter Tarvis ning poodiumi kõige madalamale astmele astus Sten-Erik Ottender. Üldarvestuses said Tarvis ja Ottender vastavalt kuuenda ja seitsmenda koha.

Kukkumisest taastunud Astana profirattur Tanel Kanger saavutas üldarvestuses 37. koha (+9.50). «Väga raske oli. Võites on tegelikult kergem olnud. Seekord võtsin ratta nurgast ja tulin niisama võistlema,» sõnas Kangert pärast võistlust. «Olen ratta seljas natuke koba. Eks vaja oligi kinnitust saada, et käsi peab vastu. Külg sai maha pandud, aga see oli väike asi.»

Tulemused: