Kui palju on Mercedeste ülemvõim Red Bullile maksma läinud?

Sebastian Vettel ja Red Bulli meeskond olid selle kümnendi algul F1 sarja ainuvalitsejad. Siis muudeti mootorireegleid, kasutusele võeti V6 turbohübriidajamid ning järgmised kolm MM-tiitlit on läinud Mercedese manu. Red Bulli jaoks tähendab see, et nad on pidanud meeskonda panustama neli korda rohkem raha kui varem.