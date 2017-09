Vanad sõbrad saavad taas kokku? Wade ostab end Bullsi lepingust vabaks

ESPN kirjutab, et Wade ostab end Chicago Bullsi lepingust vabaks. See läheb talle maksma 8 miljonit dollarit.

Kuigi Wade on suure tõenäosusega liitumas Cavaliersiga, on temast ilmselt huvitatud ka San Antonio Spurs, Miami Heat ja Oklahoma City Thunder. Teatavasti saab Wade lisaks Jamesile hästi läbi ka Carmelo Anthonyga, kellest sai täna ametlikult Thunderi mängija.

Möödunud hooajal viskas Wade keskmiselt 18,3 punkti, võttis 4,5 lauapalli ning andis 3,8 korvisöötu.

A Dream was fulfilled!!! Thank you Chicago!!!