Taaramäe lõpetas mõnda aega kestnud vaikuse

Katjuša Alpecini värvides viimast hooaega võitlev Taaramäe ei suutnud Hispaania velotuuril kuigi hästi esineda ning jättis kehva vormi tõttu vahele ka Norras peetud maanteejalgratta maailmameistrivõistlused. «Mul polnud kehva vormi tõttu motivatsiooni ning eelistasin kodus järgmisteks startideks valmistuda,» põhjendas eestlane oma MM-kohast loobumist.

Ühtlasi selgitas Taaramäe, miks ta pole untsu läinud Hispaania velotuuri kohta ühtegi kommentaari andnud. «Pole olnud millest rääkida. Kui pole tulemust, pole ka emotsiooni. Hispaanias oli raskeid päevi ja ka mõni parem päev, kuid üldine seis oli kahvatu. Boksi keeramise peale siiski ei mõelnud. Lasin omas tempos ja aitasin Zakarini nii kuis sain,» ütles Taaramäe.

«Lisaks on Vuelta ajal juba hooaeg lõpusirgel, seega kehva mineku korral ei pea kohe katkestamisele mõtlema, sest uusi sõite niikuinii tulemas poleks. Lisaks motiveeris lisaboonus, mis Zakarini poodiumikohaga kaasnes,» avaldas eestlane.

Kui Taaramäe sõber ja konkurent Tanel Kangert tegi pärast vigastuspausi esimese võistluse nädalavahetusel sõidetud Tartu maratonil, siis Taaramäe eelistab praegu võistlemise asemel treenimist. «Monacos on treenimine päris mõnus, sest suvi veel kestab. 22-25 kraadi sooja teeb asja nauditavamaks.»

Järgmisena stardib Taaramäe Milano – Torino ühepäevasõidul, Lombardia klassikul ning 19. – 24. oktoobrini Hiinas vältaval Tour de Guangxil. «Praegu harjutan õpiku järgi ja valmistun klassikuteks. Tahan tulemuseni jõuda, kuid tegelikult istub sees pigem tunne, et läheb kuidas läheb. Lootma peab alati parimat, kuid siiski tuleb olla ka realist. Terve hooaeg pole kiireid jalgu olnud, siis oleks see pigem ime, kui nüüd äkki pauk luuavarrest tuleks. Ent ega imed võimatud pole ja neid luuapauke on varemgi ette tulnud. Eks seda ole juba näha, kuidas ettevalmistus Hiina tuuriks saab olema. Tegu on küll World Touri sõiduga, kuid võimalik, et sellel sõidul olen puhtalt turist ja end enam piitsutama ei hakka.»