Rapla korvpalliklubisse naasnud Ruut: meil on vaja tugevaid korvpallureid väljakul, mitte jõusaalis

«Me leppisime Jaak Karbiga (Rapla korvpallimeeskonna mänedžeriga – toim) kokku, et esimesed pool aastat me vaatame, kuidas see asi liikuma hakkab,» sõnas Ruut Rapla Korvpallikooli koduleheküljele. «Mõtteid on palju, aga täna puudub Eestis selline kultuur, kogemus või teadmine, mis tähendab, et selliseid inimesi sisuliselt klubide juures ei tööta.»

«Meeste võistkonna juures on ikkagi peamine ülesanne mehi paremaks treenida. Siin tuleb tähelepanu juhtida sellele, et minu ülesanne kindlasti ei ole neid kulturistideks või võimalikult tugevaks treenida. Korvpall on ikkagi väga selgelt oma erialaste nõudmistega mäng ja meil ei ole vaja tugevaid korvpallureid jõusaalis, vaid meil on vaja tugevaid korvpallureid korvpalliväljakul,» sõnas Ruut.

Ruudu juhendamisel jõudis Rapla esindusmeeskond kahel järjestikusel hooajal Eesti meistriliigas poolfinaali.