Venelase F1-karjääril kriips peal?

Maineka meediaväljaande allikate väitel pääseb Malaisia ja Jaapani GPks Toro Rosso rooli Pierre Gasly. Toro Rosso loodab neid võidusõite kasutada mehe oskuste peaproovina, enne kui otsustab, kas noorpiloot tulevaks hooajaks F1-sarja edutada. Praegu võistleb prantslane Jaapani Super Formula meistrivõistlustel ning nende kuupäevade kattumise tõttu ei saa ta kindlasti osaleda USA GP-l.

Seega võib eeldada, et Austini ringrajal näeb taas rajal Kvjati, kuid kas venelane võistleb ka hooaja viimasel kolmel etapil Mehhikos, Brasiilias ja Abu Dhabis, on küsitav. Möödunud hooaega Red Bullis alustanud, kuid sealt kiirelt Max Verstappeni asemel Toro Rossose saadetud Kvjat teeb juba teist järjestikkust kehva aastat. Venelane on senise hooajaga saanud kirja vaid neli punkti, samas kui meeskonnakaaslase Sainzi saldo on 48.

Kas Kvjati, kelle leping lõppeb selle aastaga, tulevik on ohus? Gasly meeskonda edutamine näitab, et Red Bullil on noore prantslase sõidutamisega tõsi taga. Teise sõitja kohale peab Kvjat ilmselt vedama vägikaigast Nobuharu Matsushitaga. Toro Rosso uueks mootoritarnijaks saab järgmisest hooajast Honda ning jaapanlane Matsushita on autotootja kaitsva tiiva all. Toro Rosso tiimiboss Franz Tost on öelnud, et Honda soove võetakse kindlasti arvesse, aga lõpuks määrab meeskonna koosseisu siiski ematiim Red Bull.