Trump kiskus skandaali ka Usain Bolti

Kuigi sõnasõda on leidnud kajastust ülemaailmselt, on see peaasjalikult jäänud siiski USA siseasjaks. Nüüd on Trump teema tõstatanud aga rahvusvahelisel tasemel, kui jagas Twitteris videoklippi viie aasta tagustelt Londoni olümpiamängudelt, kus Jamaika sprindituus Usain Bolt katkestas USA hümni ajaks teleintervjuu.

Even Usain Bolt from Jamaica, one of the greatest runners and athletes of all time, showed RESPECT for our National Anthem! pic.twitter.com/zkenuAP9RS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017

«Isegi Usain Bolt Jamaikalt, üks läbi aegade parimaid jooksjaid ja sportlasi, näitas üles austust meie hümni vastu,» vahendab Buisness Insider Trumpi kirjutist.

Bolt on varem avaldanud toetust Colin Kapernickile, põlvitamisskandaalile algusele pannud NFLi mängujuhile, kes soovis nii tähelepanu juhtida mustanahaliste inimeste ebaõiglasele kohtlemisele politseinike poolt. «Igalühel on õigus omale arvamusele. Kui miski paneb su nõnda tugevalt tundma ja sa tahad seda väljendada, siis minu arvates on sul see õigus,» rääkis Bolt aasta tagasi ESPNile.