Vetteli kummaline kaitsekõne: olen midagi hamstri ja narkomaani vahepealset

«Kõrvalseisjatel on alati lihtne kritiseerida. Antud juhul käib aga jutt olukorrast, mis kestis kõigest viis sekundit,» sõnas Vettel väljaandele Sport Bild. «Püüan alati parimat tulemust saavutada, ilma et teeksin seejuures lollusi. Aga ma ei ole mingi hamster, kes püsiks tagaplaanil ja kindlustaks punkte. Samas ei maksa ka valesti aru saada – ma pole narkomaan, kes teeb tippu jõudmise nimel ükskõik mida. Olen pigem midagi nende kahe vahepealset,» selgitas Vettel.

«Kui mul on võimalus kohta parandada või kaitsta, siis ma ka teen seda,» lisas sakslane, kes on loovutanud MM-tabelis viimase kolme etapiga esikoha Lewis Hamiltonile. Kui sõita on veel kuus etappi, jääb ta britist maha 28 punktiga.

«Etappe on piisavalt jäänud. Võtan sõite ükshaaval, aga usun, et sellest seisust annab veel meistriks tõusta küll. Võitlen edasi,» kinnitas Vettel.