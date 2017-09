Tiger Woods esines valusalt nukra tõdemusega

Neliteist suurturniiri võitnud Woods pelgas veel hiljuti, et 41-aastasena ei suuda ta sel nädalal toimuval Presidents’ Cupil isegi kapteni abilise rolli täita, sest golfikäruga sõitmine oli liialt valus. Viimastel aastatel mitu korda seljaoperatsioonil käinud ameeriklane pidi jaanuaris seljakrampide tõttu Dubai turniiril võistlemisest loobuma ja polegi pärast seda rajal käinud. Aprillis tehti talle järjekordne seljalõikus.

«Ma ei tea, mida tulevik toob,» tunnistas Woods ausalt. «On täiesti võimalik, et ma ei võistle enam iial. Läheb aega, enne kui selgust saan, millised mu võimed on. Ma ei kiirusta.»

Euroopa ja USA koondiste vahelisel Presidents Cupil tegutseb Woods kapteni Steve Strickeri abilisena, lisaks talle on samasuguses rollis veel Fred Couples, Davis Love ja Jim Furyk. «Veel hiljuti ei olnud ma kindel, et suudan seda teha, sest ma lihtsalt ei saanud käruga sõita. Õnneks on seljavalu nüüd taandunud, treenin ja muutun tugevamaks. Aga kindlasti ei treeni ma veel neid lihaseid, mida on vaja golfimänguks tugevdada. Golfiga tegelemiseks pole ma veel mingil juhul valmis,» sõnas Woods.

Mais sattus ta tervisehädade tõttu korrakaitsjatega sekeldustesse – Woodsi auto peatati Floridas ebakindla sõidumaneeri tõttu ning kontrollides selgus, et golfitähe organismis oli hulk retseptiravimeid.