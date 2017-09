Bolti ära kasutada püüdnud Trump sai ninanipsu: jäta boss rahule

Trump postitas Twitterisse video, kus Bolt katkestab otse-eetris intervjuu, sest taustal hakkab kõlama USA hümn. «Isegi jamaicalane Usain Bolt, üks kõigi aegade suuremaid jooksjaid ja sportlasi, näitas meie hümni vastu AUSTUST üles!» kirjutas Trump. President on viimastel päevadel kritiseerinud raevukalt ja isegi ropult NFLi mängijaid, kes on hümni ajal avaldanud protesti inimõiguste rikkumise vastu. Pärast Trumpi sõnavõtte on protestijate hulk hüppeliselt kasvanud, presidendiga on sõnasõtta asunud ka paljud NBA tähtmängijad.

Trumpi viimasele sammule pole Bolt ise veel reageerinud, küll aga tegi seda Jamaica kergejõustikuliit, kelle sõnum oli konkreetne: «Palun jäta Boss oma poliitikatrikkidest kõrvale.»

Even Usain Bolt from Jamaica, one of the greatest runners and athletes of all time, showed RESPECT for our National Anthem! pic.twitter.com/zkenuAP9RS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017