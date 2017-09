Alar Varrak Meistrite liiga kogemusest: kurb, kolmas ring ei olnud kaugel

«Seal oli üks viieminutiline periood, kus meil ei õnnestunud miski ja neil õnnestus kõik. Lisaks kaotasime lauavõitluse oma 20-ga (27:45 – toim). Kolmandaks oli särtsu ja värskuse puudumine. Need kohad, mis me välja mängisime, need panime suure protsendiga mööda. Kurb,» võttis Varrak Meistrite liiga kogemuse kokku.

Kurvaks teeb teda eelkõige tunne, et tegelikult oli Alba võidetav meeskond ning Kalevil ei jäänud edasipääsust kuigi palju puudu.

Vajaliku särtsu puudumist võib selgitada kalevlaste eriti tiheda nädalaga. «Kui võistkond kaotab, siis seda on halb öelda, aga meil oli neli mängu kaheksa päeva jooksul. Panna sinna reisid ja magamata ööd lennujaamas otsa – ei ole lihtne. FIBA poolt kummaline süsteem välja mõeldud. Ka vastaste treener ütles, et see on ebanormaalne.»

Kui Kalev/Cramo olekski Meistrite liigas kolmandasse ringi jõudnud, poleks klubile rahaliselt midagi veel sisse tulnud. Küll aga oleks seda teinud pääs põhiturniirile. «See oleks olnud selline raha, mis katnuks reisikulud kinni,» andis Varrak mõista, et jutt ei käi väga suurtest summadest.

Kuid mida näitasid Meistrite liiga mängud Varrakule tema käes kasutada olevast materjalist? Eelkõige näitasid need kahte asja. «Me suudame võistkondlikult väga hästi mängida – jagame palli, ei tee isekaid otsuseid. Aga miinuspoolelt saime teada, et vahepeal, kui võistkondlik mäng ei suju, oleks vaja ühte defence breakerit. Teisalt võib see võistkondliku mängu halvata.»