Eesti noorujuja on andnud positiivse dopinguproovi

Eesti Antidoping on menetlemas alaealise ujuja juhtumit, kus noorsportlane andis 18. juunil Eesti meistrivõistlustel positiivse dopinguproovi. Menetluse käigus on küsitud sportlase ning tema esindaja selgitusi ning toimunud on Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi istung, kus osalesid nii sportlane ja tema esindaja kui ka Eesti Antidopingu ja Eesti Ujumisliidu esindajad.

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium võttis septembri lõpus vastu otsuse, mis on sportlasele edastatud. Otsust ei avalikustata enne 21. oktoobrit 2017, mil täitub 21-päevane apelleerimistähtaeg. Kui sportlane, Eesti Antidoping, WADA või alaliit otsuse apelleerib, siis lükkub avalikustamine vastavalt reeglitele edasi.

Kuna tegemist on alaealise sportlasega, siis vastavalt Maailma dopinguvastasele koodeksile juhtumiga seotud üksikasju, sealhulgas sportlase nime, ei avalikustata. Eesti Antidopingu juhataja Elina Kivinukk märkis, et alaealiste puhul kehtivad juhtumi avalikustamisel piirangud noorsportlase kaitsmiseks. «Avalikustamise eesmärk peaks olema eelkõige hoiatamine, kuid eriti noorele sportlasele avaldab dopingujuhtumi avalikustamine ränka mõju. Seetõttu peab avalikustamine olema hoolikalt läbimõeldud ja vastutustundlik. Võtame igat juhtumit kui olulist õppetundi ning kasutame neid anonüümsete näidetena noorte antidopingu koolitustel. Avalikustamise piirangud ei tähenda aga, et juhtumit käsitletaks kuidagi leebemalt või et sportlane ei saaks dopingu tarvitamise eest karistust. Seda jälgivad hoolikalt nii Eesti Antidoping kui ka alaliit,» ütles Kivinukk

Eesti Ujumisliidu president Karol Kovanen ütles, et Eesti Ujumisliidul on dopingainete kasutamise osas nulltolerants. «Teeme aktiivselt koostööd Eesti Antidopinguga, edastades sportlastele ja treeneritele antidopingu infot ning tellides testimisi. Kahjuks ei saa me täielikult välistada olukordi, kus inimesed on teadmatusest kasutanud keelatud aineid või kui keegi soovib edu saavutada läbi pettuse. Teeme kõik endast sõltuva, et ükski selline juhtum ei jääks avastamata. Ujumine peab olema dopingainetest ja keelatud võtetest täiesti puhas ning kõik meie sportlased ja treenerid peavad järgima antidopingu reegleid ning ausa spordi põhimõtteid,» ütles Kovanen.