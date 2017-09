Läbi valu mängiv Lovren sööb matšide eel ohtralt valuvaigisteid

Lovren, nagu ka teised Liverpooli kaitsjad, on teeninud sel hooajal palju kriitikat. Nüüd on aga Lovren avalikult rääkinud, miks ta pole viimasel ajal parimas vormis olnud.

Eelmisel hooajal kaheksa erineva vigastuse käes vaevelnud Lovren on viimased kaks nädalat söönud valuvaigisteid. «Kogu mu keha valutab. Mul on probleeme seljaga ning nüüd ka Achilleuse kõõlusega. Ma mängin, aga ma ei treeni üldse. Ma ei suuda treenida. Kõige suurem mure ongi mul seljaga, seetõttu jätsin vahele ka mängu Manchester Cityga,» avaldas Lovren.

Enne igat mängu sööb keskkaitsja enda sõnul sisse viis valuvaigistit. «Minu jaoks on normaalne, et võtan enne matsi neli kuni viis tabletti. Ma tahan mängida ja treener on mind meeskonda kaasanud, aga see ei ole hea. Olukord muutub üha hullemaks,» jätkas Lovren.