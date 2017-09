Medaliarve avanud Kaur Kuslap: nüüd on sõudeliidul ka minu nime taga ettevalmistusraha

«Väga hea ja rahulik on olla,» tõdes 27aastane Kuslap tagasihoidlikult. «Nüüd saab sõudeliit ka minu nime taha ettevalmistusraha kirjutada. Mul on aga võimalik edaspidi kindlama tundega trenni teha - see ei ole üldse väike asi. Aga peamine on muidugi, et sain ka esimese medali kätte!»

Kuslap ei nõustunud, et heitliku hooaja lõppvaatuseks just tema neljapaati usaldamine jätnuks ühise keele leidmiseks liiga vähe aega. «Jah, kokkusõidu mõttes ei olnud olukord päris ideaalne, aga üldiselt oli meil aega piisavalt. Algus oli rabe, aga edasi läks ainult tõusvas joones. Ka siin tundsin end igas sõidus järjest paremini,» selgitas Kuslap.

Ta tunnetas, et sulandus kolme teeneka tegija kõrvale ladusalt. "Mingit erilist psühholoogilist survet ma ei tajunud. Üritasin teha vaikselt oma asja. Aga seda küll vahel mõtlesin, et kui peaks nässu minema, siis on, kellele saab näpuga näidata,» muigas Kuslap.