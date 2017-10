Postimehe video: ulmelised 71 sekundit ehk kuidas tiitlijahist langenud Levadia end sinna väevõimuga tagasi võitles

Premium liiga hooaja lõpuni on jäänud veel neli mängudevooru ja Flora eduseis Levadia ees on neli punkti. Järgmised kolm matši on meeskondadel järgnevad: Flora kohtub kodus Pärnu, võõrsil Narva ja kodus Tartuga, Levadia madistab võõrsil Paide, kodus Viljandi ja võõrsil Narvaga. Viimases voorus kohtuvad Levadia ja Flora Kadriorus omavahel. Pinge on õhus!