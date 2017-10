Tiit Sokk jätkab Eesti koondise peatreenerina

«Loomulikult on suured alaliidud väga mures ja oldi mures juba siis, kui see otsus mitmed aastad tagasi tehti,» kinnitas Kuhi. «Sellegipoolest on kõik arvanud, et see on õige otsus. See võib tähendada ajutisi tagasilööke, aga pikas perspektiivis peaks see töötama kogu korvpalli kasuks.»

Eesti kuulub 2019. aasta maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril H-alagruppi koos Kreeka, Suurbritannia ja Iisraeliga.

Mängudega tehakse algust 23. novembril võõrsil Iisraeli vastu. Esimene kodumäng peetakse 27. novembril Kalevi Spordihallis Suurbritanniaga. Järgnevad kodumängud 25. veebruaril Iisraeliga ning 2. juulil Kreeka koondise vastu.