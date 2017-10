Kinga saanud Ancelottit asendab 72-aastane raudvara

Heynckes oli Bayerni tüüri juures ka aastatel 2011-2013 ning tegi viimasel hooajal kuldse kolmiku: võitis nii Saksamaa karika, Bundesliga kui Meistrite liiga. Seejärel läks ta pensionipõlve nautima ning Bayernit asus juhendama Pep Guardiola.

Ancelotti sai ametist priiks pärast Meistrite liigas PSG-lt saadud 0:3 kaotust. Otsusele lisas kaalu tõik, et Bundesligas peetud kuue vooruga oldi kolmandal kohal.

«Meeskond, keda me platsil nägime, polnud Müncheni Bayern. Arvan, et me kõik nõustume sellega. Siin pole millestki valesti aru saada,» teatas klubi tegevdirektor Karl-Heinz Rummenigge Bayerni koduleheküljel. «Carlo on mu sõber ja jääb selleks, aga pidime mõtlema Bayerni heaolule,» selgitas ta.