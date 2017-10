Fotod: Inglismaa koondislane lõhkus fotograafi hirmkalli kaamera

Keane lõi nalja pärast treeningul kasutatavat topispalli jalaga, kuid tegi seda nii õnnetult, et pall lendas üle treeningväljaku aia, kus seisid fotograafid. Palli eest hoiatava röögatuse «pead alla!!!» järel jõudis enamik neist laiali joosta, kuid agentuuri AFP piltnik Oli Greenwood nii kiire polnud. Pall tabas tema kaamerat ja lõhkus Nikoni objektiivi, mis maksab 10 000 naela.

Keane küll vabandas Greenwoodi ees kohe ja otsis ta pärast veel pressikeskuseski üles, nii et mehed läksid lõpuks sõbralikult lahku, ent Inglismaa väljaannete kinnitusel tähendab juhtunu, et jalgpalliliit peab nüüd fotograafile purunenud tehnika kinni maksma.

