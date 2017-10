Postimees Kataloonias: Tänak kinnitas pressikonverentsil kuulujutte

«Sinu nimi, nagu nii mõnegi teise sõitja oma, on meedias viimasel ajal palju figureerinud seoses järgmise aasta plaanide ja võimaliku meeskonnaga. Räägiti, et sa lähed võib-olla Toyotasse, siis oli kuulda, et jääd ikka M-Sporti. Mida sa meile selle kohta öelda saad?» päris Tänakult pressikonverentsi modereerinud ralliraadio saatejuht Becs Williams.

<Kuus sekundit hoitud vaikust> «Kas oli arusaadav?» vastas Tänak.

Williams ei jätnud aga pinnimist: «See oli väga tasane, Ott, kas sa saad äkki veidi valjemalt vastata?»

«Mida ma ikka öelda saan. Te ju teate, kuidas need asjad käivad. Ma usun, et see otsus tuleb juba üsna pea. Tarvis on veel paar nädalat oodata ja siis vaatame, mis juhtub. Aga oleme päris lähedal,» vastas Tänak, seekord sõnadega.

Mille järgi meie rallimees järgmise aasta tiimi paika paneb?

«Tuleb valida parim meeskond – tahan olla tulevikku silmas pidades nii heas positsioonis kui võimalik,» selgitas saarlane. «Tuleb ringi vaadata ja otsustada, kus on parim šanss MM-tiitlile sõita. Valik peab olema nutikas.»

Williams ei jätnud aga pinnimist: «Kas läbirääkimised käivad vaid Toyota ja M-Sportiga?»

«Mida ma vastata saan,» ohkas Tänak mikrofoni.

«Jah või ei!»

«Jah, need on peamised meeskonnad,» nõustus eestlane lõpuks avaldama.