Tänak väikestest vahedest: päris lahe, homme tuleb põnev võidusõit

«Päris lahe,» kommenteeris praegust olukorda liidrist 6,3 sekundi kaugusel olev Tänak «Eks ole näha, mis homme saab, aga hea tundega on lootust head aega näidata. Kindlasti tuleb põnev võidusõit,» lausus eestlane ning lisas, et Mikkelseni suurepärane algus pole temale üllatuseks.

Päeva viimasel katsel tabas Tänaku masinat probleem, kui teelohust läbi sõitmisel oli ootamatu tagajärg. «Peale seda mingi osa piduritest kadusid ära, mis tegi sõitmise veidi keerulisemaks,» rääkis Tänak. «Mingi aeg olime viisakamad, pumpasime pidurid uuesti üles ja nad tulid tagasi.»

Kas homme peaks ründama, et röövida meeskonnakaaslaselt Sebastien Ogier’lt ja Neuville’ilt vajalikke sekundeid? «Küll Ogier ka pingutab. Pole kahtlustki, et see on koht, kus tuleb võtta, aga Ogier on asfaldil väga kiire, midagi lihtsalt ei tule,» vastas eestlane.

Tänak ei soovinud spekuleerida, kas homme venivad vahed suureks ning pühapäevaks on lõppkohad paigas. «Seda on keeruline öelda, kuid usun, et mingisugune võidusõit jääb ka pühapäevaks.»