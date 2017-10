Järveoja pidas Sordo käitumist küsitavaks

«Ma ei teagi, mis seal kurvis täpselt oli, peab videost järgi vaatama,» nentis Järveoja ja lisas, et õnnetuse tagajärg oli korralik. «Roolivarda ots läks kõveraks. (Päeva lõpetanud publikukatse jaoks) korda me seda teha ei saanud – päris selliseid riistu ja varuosi meil kaasas ei ole – aga natukene saime ta paremaks seadistada.»

Esimesena leidis kivi kurvipõhjast üles Sordo ja vähemalt Kris Meeke avaldas pärast katset ralliraadios, et hispaanlane oli autost väljas ja andis aktiivselt märku, et ralli liider läbiks kurvi teiselt teepoolelt. Vahetult Meeke’i ees startinud Tänak ja Järveoja aga sama hoiatust ei saanud.

«Huvitav jah, et meile ei näidatud. Aga tundub, et Hyundail pole ka tiimisisest suhtlust, kui kaks meest ühes kohas välja sõidavad. Mikkelsen polnud selleks ajaks veel startinudki, kui Sordo juba seisis,» selgitas Järveoja, et kui katse ajal on info edastamine keelatud, siis pidanuks jõudma Mikkelseni kivist hoiatada enne lähte saamist. «Ja ma saan aru, et meile ei näidata (ohu asukohta), aga ka oma tiimikaaslasele mitte? Okei, äkki ta parandas parajasti masinat või midagi.»

Kahe Hyundai rivist langemine tähendab, et M-Sportil on hiilgav šanss võtta MM-sarjas sisse püüdmatu edu. Tiitlile meeskonnas aga veel ei mõelda ja nii teist kohta hoidev Sebastien Ogier, kui ka talle 1,5 sekundiga kaotav Ott Tänak võivad homme riskeerida ja pidada lahingut individuaalsele meistritiitlile. «Siiamaani on lubatud,» ütles ka Järveoja, et ta ei usu meeskonnakäskude rakendamisse.

Kadunud pole ka meeste unistus Hispaania ralli esikohast – Citroeni mees Kris Meeke edestab Eesti esiekipaaži 14,5 sekundiga. «Ta tegi selle vahe sisse täna hommikul esimese katsega. Ülejäänud päeva sõitsime suhteliselt võrdselt. Meil polnud hommikul just parim seade – meie kaotasime sinna aega, aga kust ta teiste eest aega võitis, ei oska öelda,» rääkis Järveoja.