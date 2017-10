POSTIMEES PORTUGALIS Päevakangelane Joonas Tamm: ründes või kaitses – peaasi, et mängida saan

«Läks perfektselt, oleksin võinud veel mõned võimalused ära lüüa, aga need kripeldama nüüd ka ei jää. Olin ise seal suhteliselt väsinud ka juba,» ütles Tamm.

Tamm teadis juba laagri alguses, et alustab tänast mängu põhirivistuses. Keskkaitsjana ametlikult üles antud jalgpallur on viimastes koondisemängudes küll vahetusest ründajana sekkunud, kuid Tallinna Floras viimased kaks aastat just keskkaitses mänginud.

«Eks see ole treenerite otsustada, mina võin mõlemat positsiooni mängida. Peaasi, et mängida saab. Täna oli väga lõbus, aga mul pole probleemi ka keskkaitses mängida,» kommenteeris Tamm dilemmat.

Kas Tamm loodab pärast suurepärast esitust ka Bosnia vastu põhirivistusse kuuluda? «Kas loodad ka Bosnia vastu algkoosseisus olla. «Raske öelda, aga ma ei teeks ühe mängu põhjal suuri järeldusi. Aga ise loodan ikka põhisse pääseda.»

30 000 inimest mahtuval staadionil oli täna 720 pealtvaatajat. Kuidas Tammele sellistes tingimustes mängida meeldis? «Eesti liigas harjunud. Aga ma ei pööranud sellele suurt tähelepanu.»