Karol Mets: mina sooviks küll Bosniat võita

«Meeskondade taseme vahe on suur. Gibraltar on Gibraltar, Bosnia on suur ja tugev jalgpallimaa. Sellest tulenevalt peame ka oma mängutaktikat muutma või säilitama – kumba, näitab aeg,» sõnas Mets.

Viimati saadi Bosnialt võõrsil masendav saun, mida keegi meenutada ei soovi. Ühtlasi läks see Magnus Pehrssonile maksma peatreeneriameti. Mis on Reimi-ajaga teiseks saanud? «Kindlasti oleme võrreldes eelmise Bosnia-mänguga palju muutunud ja muutnud. Taktikaliselt mängis mõni mees väga üllataval positsioonil, nüüd on kõik paika loksunud. Kõigil on kindel koht. Ise pole endale ühtegi positsiooni kinnisideeks võtnud, olen seal, kus treener ja meeskond mind vajavad. Võiksin ju tahta ka number kümne positsiooni valida, aga küllap jään kaitsva poolkaitsja rolli juurde,» lõõpis Mets. «Kümmet sa ei saa!» torkas lõbustatud Reim seepeale kõrvalt.

Kas viigiga võib homme rahule jääda? «Oleneb, kuidas mäng kulgeb. Mina sooviks küll Bosniat võita!» teatas Mets enesekindlalt.

Aksalu vastase ründajatest: ettevalmistus on alati sama

Väravavaht Mihkel Aksalu lisas, et siiamaani pole Eestil kahe järjestikuse mängu vahel ümberhäälestumisega probleeme olnud. «Oleme meile antud lühikese ajaga hakkama saanud. Loodetavasti tuleb seekordki värskus mänguks,» lausus ta.

Kas Aksalu on Bosnia nimekate ründajate peatamiseks kuidagi eriliselt valmistunud? «Ettevalmistus on kõikideks koondisemängudeks 99% sama. Mängupäeval käime läbi kõik vastase ründajad, nende videoklipid, karistuslöögid, nurgalöögid. Eeltöö teevad treenerid mulle selles mõttes ära – kumb jalg on kellelgi tugevam, kumb nõrgem, millised on ründajate liikumismustrid... Seekord on ettevalmistumine sama, pole kuskilt midagi lisatud ega järele antud. Jätkame samas rutiinis,» sõnas Aksalu.