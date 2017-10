Kas lirtsuv Lilleküla staadion peab mängule vastu?

Mitu päeva kestnud vihmasadu on muutunud Eesti esindusstaadioni platsi pehmeks ning täna on taevast langenud sedavõrd palju vett, et mõnes kohas on drenaažiga probleeme (loe: vesi ei imbu murust läbi).

Väljaku joonimisega nagu pildil näha, alustati alles veidi rohkem kui tund aega enne kohtumise algust, et need kauem vastu peaksid. Joonimine viiakse lõpule paralleelselt meeskondade soojendusega. Pole kahtlust, et algav Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina kohtumine mõjub Lilleküla murule kurnavalt.

Tänane katsumus pole Lilleküla murule sugugi hooaja viimane. Oktoobris peab seal oma kodumänge FC Flora, samuti ootab Eesti U21 14. novembril kodumäng Islandiga, mis toimub samuti A. le Coq Arenal.

Järgmise aasta augustis võõrustab Lilleküla staadion Euroopa superkarikafinaali, kus kohtuvad Meistrite ja Euroopa liiga võitja.