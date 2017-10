Päritolu tõttu kuulsaks saanud olümpiavõitja jäi medalist dramaatiliselt ilma

Cejudo pääses tule käest üsna napilt ning äärmuslikult. Nimelt hüppas ta hotellitoa teise korruse aknast välja. Medalit ta aga endaga kaasa ei võtnud. «Medal on lihtsalt ese. Tegelikult on selle medali juures tähtis higi, veri ja pisarad. Neid mälestusi kannan ma endaga alati kaasas,» ei pidanud Cejudo kuldmedali kaotust sedavõrd oluliseks.

«Medali kaotamine on tühiasi. Olen õnnelik, et saan siin teiega rääkida ning olen elus. Vot see on oluline,» jätkas ta.

Cejudost sai Pekingis USA maadluskoondise tolleaegne noorim kuldmedaliomanik, olles 2008. aastal 21-aastane. Ta sai pärast olümpiavõitu üleöö kuulsaks, sest tema vanemad on dokumentideta immigrandid Mehhikost.

Praegu tegeleb Cejudo vabavõitlusega ning on võitnud profikarjääri jooksul 11 ja kaotanud kaks matši.