Eesti vormelilootusel avaneb suurepärane võimalus

17-aastane eestlane istub Saksamaa meeskonna Motopark vormelisse ning teeb kaasa kogu nädalavahetuse, kirjutab Motosport. Viimase hetke tehingus on «süüdi» meeskonna põhisõitja Petru Florescu, kes jääb meditsiinilistel põhjustel Saksamaa etapilt eemale. Meeskondlikus arvestuses kolmandal kohal paiknev Motopark haaras võimalusest kinni ja värbas esialgu üheks etapiks Eesti tulevikulootuse.

F3 masin pole Vipsile sugugi võõras, sest läinud suvel veetis eestlane kaks päeva Prantsusmaal Prewa Powerteami vormelit testides. «Jüri on väga põnevil, et saab võistelda F3 masinaga. See on talle hea kogemus,» rääkis Vipsi mentor Marko Asmer.

Samas võistlussarjas osaleb ka teine eestlane, 19-aastane Ralf Aron, kes sõidab Hitech GP vormeliga ja paikneb sõitjate arvestuses üheksandal kohal. Temast kaks kohta madalam asub legendaarse Michael Schumacheri 18-aastsane poeg Mick.

F3-sarja hooaja viimane etapp leiab aset 14.-16. oktoobril.