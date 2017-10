Klopp salvas pärast 0:0 viiki Mourinhot

«Arusaadavalt ei tohiks Liverpool endale säärast hoiakut lubada, aga Manchester Unitedile see kõlbab,» salvas Jürgen Klopp pärast mängu, vihjates ilmselgelt kolleegi Jose Mourinho nahaalsele taktikalisele plaanile, mis seisnes mänguilu tapmises ja väravateta viigile mängimises.

Liverpool võitis kõik tähtsamad arvestused (pallivaldamine 62%:38%, pealelöögid 19:6, pealelöögid raami 5:1, nurgalöögid 7:3), ent sai tabelisse juba hooaja neljanda viigi. «Meie esitus oli hea ja väärisime kolme punkti. Aga meil oli mitmes olukorras ebaõnne. Ning kui vastane mängib sedavõrd kaitsvalt, on 20 väravavõimaluse tekitamine välistatud.»

Mourinho kurtis, et tal nappis hoiaku muutmiseks relvi: «Liverpoolil oli Emre Cani, Gigi Wijnaldumi ja Jordan Hendersoni näol väga tugev keskväli, aga mul polnud pingilt võtta kedagi, kelle mängu pööre tuua. Samas arvan, et meie kontrarünnak muutis Liverpooli murelikuks. Aga viigipunkt Liverpooli vastu võõrsil on okei tulemus.»