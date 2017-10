President Trumpi uskumatu golfitulemus kütab kirgi

Eelmisel nädalal Trumpiga mänginud Graham teatas pärast seda sotsiaalmeedias, et Trump suutis raja läbida võimsa tulemusega. «President Trump lõi tuulistes ja vihmastes oludes 73 lööki!» kiitis Lõuna-Carolina senaator.

Veebileht Golf.com võttis Grahamiga ühendust, et juhtunu üle järele pärida, sest tegu oleks Trumpi vanuseklassis võimsa saavutusega. Graham täpsustas seepeale, et tulemus võis olla ka 74 lööki, kuid kindlasti mitte kehvem. «Ta lõi ühe birdie, ühe või kaks bogey’t ja lõpuks par’i,» selgitas Graham. Küsimusele, mitu mulligan'i ehk korduslööki Trump teha sai, vastas Graham kindlameelselt, et mitte ainsatki.

Mängiti Trumpile kuuluvas Virginia eraklubis, kus on kaks väljakut. Graham ei mäletanud enda sõnul, kummal neist nende duell aset leidis, ent tema kirjelduse järgi oli tegu väljakuga, mille par on 72 lööki. Samal väljakul peeti suvel seenioride PGA-turniir, kus enam kui pooled võistlejad said tulemuseks üle 74 löögi. See tähendaks, et president Trump kuulub omaealiste maailma paremikku.

Trumpi tulemusse skeptiliselt suhtunud Golf.com’i toimetaja Michael Bamberger leidis, et Grahami juttu ei maksa uskuda. «See tulemus on suurele osale golfimängijatest püüdmatu. 84 olnuks usutav, aga et 71-aastane mees, kelle elust kulub suurem osa presidendi tööülesannete täitmisele, lööb 73 lööki... Ütleksin, et ebatõenäoline,» arvas Bamberger.

Võrdluseks tõi Bamberger golfi kuulsuste halli kuuluva Hale Irwini, kes sai juunis 72-aastaseks. Irwin on sel aastal osalenud seitsmel seenioride tippturniiril ja saanud keskmiseks 73 lööki.

Kuna Trump ja Graham on varem korduvalt vägikaigast vedanud, pakkusid mõned naljahambad, et ehk tahtis Graham presidenti pilgata. Senaator kinnitas aga, et tal on tõsi taga. Vähemalt ei omistanud ta Trumpile seesugust tulemust, millega sai kunagi hakkama Põhja-Korea endine liider Kim Jong-Il. Riigi meedia teatel läbis «armastatud juht» esmakordselt golfikepi kätte võtnuna raja nii, et lõi koguni 11 hole-in-one’i...