Kes on F1-sarja järgmised superstaarid?

Muide, Giovinazzi on kolmekordne F3 Euroopa meister, kui oli sarjas alistamatu aastatel 2013-2015.

Pierre Gasly

Kui Giovinazzi lõpetas mullu GP2-sarjas teisena, siis tiitli võitis Red Bulli noorteprogrammi kuuluv Gasly. Viimaste vormeliuudistega kursis olevad huvilised teavad mõistagi, et Gasly on oma F1-debüüdi juba Toro Rosso ridades juba teinud: Daniil Kvjati asendades sai mees Malaisias 14. ja Jaapanis 13. koha. Kuigi USA GP jääb mehel vahele, kuna ta üritab samal ajal Jaanpani Super Formula sarjas võita meistritiitlit, on tõenäoliselt järgmiseks aastaks Toro Rosso ridades tal sõitjakoht olemas.

Brendon Hartley

Hartley on viimasel ajal kihutanud kestvussõidusarjades ning tuli tänavu ka Le Mansi 24 tunni sõidu võitjaks. / PASCAL SAIVET/Imago/Scanpix

USA GP-l asendab Gaslyt Brendon Hartley, keda ei saa otseselt enam noorsõitjaks nimetada, kuna uusmeremaalane on 27-aastane. Tegu on endise Red Bulli ja Toro Rosso reservsõitjaga, aga need ajad jäävad juba peaaegu 10 aasta tagusesse aega. Edasi on Hartley suurimateks võitudeks tänavuse Le Mansi 24 tunni sõit ja 2015. aasta maailmameistritiitel kestvussõidus. Väljaspool kereautodesarja võistles ta viimati aastal 2011. aastal ning hooaeg hiljem pidas ta Mercedese testisõitja ametit. «Milline imeline tunne. See võimalus tuli mõneti ootamatult, aga ma ei andnud kunagi alla oma lapsepõlveunistuses ja sihis jõuda F1-sarja,» sõnas Hartley. Kas mehel on sarjas ka tulevikku, näitab vaid aeg.

Nikolai Masepin ja Atrjom Markelov

Venelaste ajalugu F1-sarjas pole olnud kuulsusrikas – Vitali Petrov võistles seal aastatel 2010-2012 ja praegu keerab Toro Rosso rooli Daniil Kvjat, kuid mehe esitusi arvestades ei pruugi see lõbu kaua kesta. Kolmandana koputas kuningliku sarja uksele Masepin, kui oli mullu Force India meeskonnas ametis tesisõitjana, aga tänavune hooaeg läks mehel täielikult aia taha – Ralf Aroni meeskonnakaaslasena lõpetas ta F3-sarjas alles 10. kohaga ehk kaotas ka meie mehele.

Aste kõrgemal ehk F2 sarjas on tegusid tegemas aga Markelov. Senise karjääri jooksul parimal juhul Saksa F3-sarjas teisena lõpetanud idanaaber on tänavu Russian Time ridades F1 alamsarjas hoidmas nelja sõiduvõiduga kolmandat kohta. Varasemal kolmel hooajal oli tema parim tulemus üks võit ja kokkuvõttes kümnes koht. Aasta tagasi rääkis Markelov kodumaa meediale, et ta räägib mitme F1-tiimiga võimalusest astuda karjääris samm edasi, aga ühtegi edasist uudist 23-aastase venelase tuleviku kohta kostunud pole.

George Russell

Lõpetuseks tagasi brittide juurde – Mercedese noorteprogrammi kuuluv George Russell võidab tänavu GP3-sarja, mis on vormelipüramiidis aste madalamal F2-st ja võrreldav F3-ga. Varasemalt on Russell 2014. aasta Briti F4-tšempion ja veetis ka kaks hooaega F3 EMil, kus sai kokkuvõttes vastavalt kuuenda ja kolmanda koha. Tänavusel talvel korjas Mercedes noormehe üles ja ta sai oma debüüdi F1-roolis kirja Hungaroringi testidel, kuid hetkel on keeruline öelda, kus ta Mercedese sõitjate paremusjärjestuses paikneb, sest Saksa autotootja haldab ka näiteks Pascal Wehrleini ja Esteban Oconi karjääre.