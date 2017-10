Video: võidukas Tänak tunnustas ulmetembuga hakkama saanud Grossi

«Kui aus olla, siis päris nauditav! Olud olid tõesti keerulised ja minu jaoks ka paras väljakutse, aga ilmselgelt kogemus tuli kasuks. Au ja kiitus Georgile, see oli ulme tegevus, mida ta tegi! Nii palju kui ma inimesi tean, ei uskunud keegi, et ta sellega hakkama saab! Aga suutsime kõik katsed võita ja sõita normaalse WRC hooga. Ilmselge, et see, mida Georg tegi... on väga palju kaardilugejaid, kes sellega hakkama saaks. Ta on ilmselgelt vaeva näinud. Kõva vend – ma ise seda ei teeks!» naeris Tänak.

Gross lisas, et tundis end mõnusalt. «Viimane katse oli jube-jube kiire, natuke kippus sassi minema. Aga Ott väga oskuslikult kontrollis tempot, olime koos ilusti kogu aeg õige koha peal ja jõudsime lõpuni. Aga enne seda katset tuli juba hea tunne peale ja oli nauditav!» sõnas Gross, kinnitades, et edaspidi näeb teda ralliradadel siiski taas sõitjana.