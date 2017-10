MM-sarja sõitjatekarussell keerleb edasi: Mäkinen kinnitas muutusi Toyota koosseisus

Praegu MM-sarjas seitsmendal kohal olev Hänninen on selle hooaja parimad tulemused teinud kolmel viimasel rallil, kui tõusis Soomes poodiumile ning sai Saksamaal ja Hispaanias neljanda koha. Mäkineni väitel oli Toyota aga juba varem otsustanud, et Austraaliasse minnakse vaid kahe sõitjaga.

Nendeks on Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi. MM-sarja neljas mees Latvala võitis hooaja alguses Rootsi ralli ning on tõusnud poodiumi teisele astmele Monte Carlos ja Sardiinias, alles poole hooaja pealt Toyota rooli pääsenud Lappi aga võidutses kodusel Soome rallil ning sai Sardiinias neljanda koha.

Hetkeseis: kolm autot, aga kaks sõitjat

Uuel hooajal kavatseb Toyota MM-sarjas osaleda jätkuvalt kolme autoga. Latvalal ja Lappil on leping ka tulevaks hooajaks, kolmanda sõitja koht on jätkuvalt lahtine ning selle osas spekuleeritakse palju Ott Tänaku nimega. Mäkinen on eestlase talendi suur austaja ning pole varjanud, et sooviks teda võimalusel enda võistkonna ridades näha, kuid käimasolevat hooaega vaadates võib saarlase jaoks olla targem jätkata M-Spordis, kelle auto on Toyota omast olnud vähemalt seni konkurentsivõimelisem.

Sellest, kas Hänninen jääb ka uuel hooajal Toyota tiimist kõrvale, ei tahtnud Mäkinen aga vel rääkida. Veel vähem soovis ta puudutada Tänaku võimalikku liitumist. «Austraaliasse lähevad Jari-Matti ja Esapekka, Juho testib samal ajal Hispaanias. Saan öelda vaid nii palju, et võistkonna koosseisus tulevad väikesed muutused. Aga kolme autot vajame ikka, et MM-sarja kokkuvõttes konkurentsivõimelised olla,» sõnas Mäkinen portaalile Rallit.fi.

Kindel on see, et Toyota saab endale uue spordidirektori, kuna seni seda tööd teinud Jarmo Lehtinen lahkus ametist Saksamaa ralli järel. Soome allikate andmetel asub uuest hooajast sellele ametipostile teine endine tippkaardilugeja, Mäkineni pikaajaline paarimees Kaj Lindström.

Kes kus kihutab?

Uue hooaja tiimidest on täiesti kindel vaid Hyundai koosseis – seal sõidavad Andreas Mikkelsen, Thierry Neuville, Hayden Paddon ja Dani Sordo. Nagu öeldud, on Toyotas paigas ka Lappi ja Latvala kohad, samuti on Citroën kinnitanud, et nende eest jätkab sõitmist Kris Meeke.

M-Sport tahab ideaalis kindlustada ka uueks hooajaks nii Tänaku kui ka maailmameistri Sebastien Ogier’ teened, kolmas sõitja on tõenäoliselt ka tuleval aastal Elfyn Evans. Citroёni boss Yves Matton on kinnitanud, et tahaks palgata Ogier’d, ent kui prantslane tema tiimi ei tule, siis kedagi teist ka ei jahita ning võistkonnas sõidavad Meeke’i kõrval tulevalgi hooajal Craig Breen ja Stephane Lefebvre. Mõnel rallil võib asjaolude klappimisel kaasa teha ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb.

Rovanperä ootab debüüti

Kui 36-aastane Hänninen on Walesi rallil osalevatest tehasesõitjatest üks vanemaid, siis skaala teises otsas seisab hiljuti 17-aastaseks saanud Kalle Rovanperä. Tänu äsja omandatud juhiloale pääseb soomlane nüüd ka Walesi MM-etapile ning omandas äsja selleks kogemusi Lätis Liepajas peetud EM-rallil, kus sai venelase Nikolai Grjazini järel teise koha.

«Usun, et Walesi teed sobivad mulle hästi. Ka Lätis saime sõita vihmase ilmaga ja mudastel teedel, nii et selles plaanis oli tegu väga õnnestunud testiga,» lausus elu esimest MM-rallit ootav Rovanperä MTV-le. «Walesi teed on muidugi täiesti erilised, täielik liuväli. On suur vahe, kas oled seal enne sõitnud või mitte, aga usun, et meil läheb hästi,» oli Rovanperä enesekindel.

WRC2-klassis saab Walesis tõenäoliselt näha vägevat mõõduvõttu, kus löövad lisaks Rovanperäle kaasa veel mitu soomlast – Teemu Suninen, Jari Huttunen, Juuso Nordgren ja Max Vatanen. Sarja võidu on juba kindlustanud rootslane Pontus Tidemand, järgnevad aga võrdsetel punktidel Jan Kopecky ja Suninen. «Kui kiirust on, panen kõik mängu. See on täiesti kindel,» lubas Rovanperä.