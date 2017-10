Liverpooli peatreener vägevast rekordist: sain pärast mängu teada

Liverpool haaras juhtohjad juba neljandal minutil, kui mänguvahendi lõi võrku Roberto Firminho. Poolajavile kõlades seisid tablool numbrid 4:0 Liverpooli kasuks – kahel korral tegi skoori Mohamed Salah ja ühe lisas Philippe Coutinho. Teisel poolajal tabasid Firminho, Alex Oxlade-Chamberlain ja Trent Alexander-Arnold.

«Alates kohtumise esimest sekundist oli mängupilt selline nagu me tahtsime,» rääkis sakslasest loots. «Me tahtsime näidata parimat pressingut, sest ma uskusin, et see soodustab meie dünaamilisust rünnakul, liikumisi ja kõike muud, milles olime head Manchester Unitedi vastu. Täna tegime seda palju paremini,» ütles Klopp ning lisas, et tema hoolealused said võimaluste realiseerimisega hästi hakkama.

Enne kohtumist Mariboriga polnud Liverpool mitte kunagi varem teeninud Meistrite liigas võõral väljakul seitsmeväravalist triumfi. Kloppi valitsemisajal on see rekord ületatud. «Mulle öeldi seda pärast mängu, ma polnud sellest varem teadlik. Tore on kirjutada ajalugu ning ilmselgelt on seda saavutust raske ületada,» kommenteeris peatreener vägevat rekordit.

Kolme vooru järel on E-alagrupis kogunud võrdselt viis punkti Moskva Spartak ja Liverpool, kuid parema väravate vahe tõttu hoiab liidripositsiooni Liverpool. Venelased said mõnevõrra üllatuslikult koduväljakul jagu Sevillast.