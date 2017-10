Kas Conor McGregoril avaneb šanss arvete klaarimiseks?

Nimelt oli Malignaggi Mayweatheriga kohtumiseks valmistunud Mcgregorile sparringupartneriks, aga meeste suhted läksid nobedasti avalikult hapuks. Malignaggi on seejärel õrritanud McGregorit endaga poksima, aga seni eeldati, et iirlane naaseb vabavõitluse manu.

36-aastane Malignaggi, kes tänavu karjääri lõpetas ja töötab praegu USA-s telekommentaatori ja -eksperdina, väitis, et kahe leeri vahel käivad vastavat läbirääkimised.

«Minu esindaja Al Haymon arutab teemat McGregori leeriga. Kui nad soovivad, et see matš toimuks, siis see ka toimub. Ainuke variant matši ärajäämiseks, on see, kui McGregor põnnama lööb,» rääkis Malignaggi leheküljele fightHype.com antud intervjuus. «Matš minu vastu toob McGregorile sisse rohkem raha ja pälvib rohkem tähelepanu kui ükskõik milline muu matš.»

Eelmisel nädalal ütles McGregori mänedžer Audie Attar, et iirlasel on kindel plaan naasta MMA-sse ja kaitsta UFC kergekaalu MM-tiitlit, aga ajakava osas jättis kõik lahtiseks. Seega ei ole välistatud, et enne MMA-ringi naasmist proovib McGregor veel korra poksijaleiba.