Video: snuukrilegend lasi laua äärde pääsenud pealtvaatajal paar lööki teha

O’Sullivan oli parasjagu mängu lõpetamas, kui laua äärde pääses hullunud pealtvaataja. Turvamehe ja matši kohtuniku püüdlused naist peatada ebaõnnestusid – seepeale otsustas snuukrilegend toetajal paar lööki sooritada. Millised olid fänni oskused, vaata juba allolevast videost.

Kaheksandikfinaalis läheb O’Sullivan vastamisi kaasmaalase Robert Milkinsi ja šotlase John Higginsi vahelise mängu võitjaga.

Eile pälvis O’Sullivan üle maailma oodatust rohkem tähelepanu, sest saabus kohtumisele siniste jooksutossudega.

What a way to end the tie... @ronnieo147 gets a helping hand as he books his place in the last 16 of the #EnglishOpen pic.twitter.com/KCNGh7z5fw