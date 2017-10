Fernando Alonso sõlmis järgmiseks aastaks lepingu

36-aastase võidusõitja viimased hooajad Suurbritannia meeskonnas pole kulgenud plaanipäraselt. Käimasoleval hooajal on hispaanlane kogunud vaid kümme punkti ja paikneb sõitjate arvestuses 16. positsioonil. Mitmed võidusõidud on Alonso pidanud mootoriprobleemide tõttu katkestama. Uueks hooajaks võtab McLaren kasutusele Renault’ jõuallikad ning ekspertide arvates olevat see ka üheks põhjuseks, miks 2005. ja 2006. aasta maailmameister meeskonnas jätkab.

«See on suurepärane meeskond, kus töötavad soojad ja sõbralikud inimesed. Ma pole seda tundnud kuskil mujal. Suurepärane võimalus on jätkata McLarenis – tunnen end siin koduselt,» rääkis Alonso. «McLarenil on tehniline ressurss ja finantstugevus, et võimalikult kiiresti võistelda etapivõitude ja maailmameistritiitli nimel. Viimased aastad pole olnud kerged, kuid me pole unustanud, kuidas võita ja usun, et peagi me seda ka suudame.»

Järgmisel hooajal jätkab meeskonna põhisõitjana ka 25-aastane belglane Stoffel Vandoorne, kes on tänavu kogunud meeskonnakaaslasest kolm punkti (13) enam ja paikneb üldarvestuses koht kõrgemal ehk 15. real. McLaren edestab meeskondlikus arvestuses vaid Sauberi meeskonda.