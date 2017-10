Piltuudis: üle parda heidetud Toyota rallisõitja leidis uue kutsumuse?

«Legend on koostatud. Juho oli legendi tehes täna märksa rohkem fokuseeritud,» kirjutas Latvala Twitterisse. Soomlasi ootab kindlasti ees meeleolukas ralli ning viimaste uudiste valguses kulub see kindlasti Hänninenile marjaks ära.

Teatavasti liitub Ott Tänak tuleval hooajal Toyota meeskonnaga ning just Hänninen on see, kes talle ruumi peab tegema. «Mul polnud enam midagi parata. Aga valetaksin, kui ütleksin, et see ei aja s***a keema. Aga seekord läks nii,» kommenteeris Hänninen Toyota otsust.

«Hetkel mul suuremaid plaane pole. Võistleme Walesis ära ja siis tuleb hakata mõtlema. Sõitjakarjäär lõpeb suure tõenäosusega Walesis. Ma pole veel mõelnud, kas asun rallis mingil muul alal tegutsema või mitte.»