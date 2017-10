Lahkumistuuri sõitev Taaramäe lõpetas peagrupis

Suurepärases hoos on Hiinas kolumblane Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), kes on võitnud mõlemad senised etapid ja oli finišispurdist konkurentidest üle ka täna, kirjutab ERR Sport. Teiseks tuli sakslane Max Walscheid (Sunweb) ja kolmandaks taanlane Magnus Cort Nielsen (ORICA-Scott).

Kokkuvõttes on Gaviria edu šveitslase Silvan Dillieri (BMC) ees 13 sekundit. Walscheid jääb kolmandana liidrist 18 sekundi kaugusele. Taaramäe on üldarvestuses 58. positsioonil (+0.30).