Video: Vettelil juhtus boksiteel naljakas intsident

Nimelt ajas neljakordne maailmameister segamini oma praeguse ja endise tööandja boksipeatused. Vettel keeras esmalt Red Bulli mehaanikute juurde, seejärel sai apsakast aru ja leidis tee Ferrari kolleegide juurde. Teadupärast kihutas sakslane aastatel 2009-2014 Red Bulli meeskonnas.

Keep moving Seb, you left @redbullracing a couple of years ago #USGP #F1 pic.twitter.com/Xpxzu727ks