Video: kriipinud kurk on MMil vallandanud enneolematu skandaali

Nooleviske MMil on vallandanud skandaal. Maailma edetabelis 27. kohta hoidev Justin Pipe oli turniiri avavoorus plindris. Bernie Smithil oli kaks noolt, et otsustavas voorus võit kindlustada. Ning mõlema viske ajal Pipe köhatas. Smith eksis mõlemal noolel, Pipe võitis lõpuks matši ning edenes teise ringi.

Inglane vandus, et köhatuste näol oli tegu tahtmatu reaktsiooniga ning rõhutas omapoolses selgituses, et Smithil polnud talle pärast matši ühtegi halba sõna öelda. Küll on mehe kohta inetusi lausunud noolemängueksperdid, kelle sõnul ei saa olla mingit kahtlust, et Pipe üritas meelega vastast segada – nimelt on ala elementaarne etikett, et kui köha pole võimalik tagasi hoida, tuleb vähemalt vastase suunas selg pöörata. Pipe aga … Noh, vaadake ise!