Porzingise lõpusekundivise ei tabanud ja Knicks sai mõru kaotuse

Sealjuures jäi mängu saatus just lätlase otsustada. Varasema mängu peale kaheksast kaugviskest kolm tabanud Porzingis sai enda peale lõpusireeniviske, kuid üheksas kolmepunktiüritus korvirõngast ei läbinud. Seega sai jätku Knicksi kasin hoog võõral väljakul – tegu oli kümnenda kaotusega kahe võidu kõrvale. Terve hooaja peale on New Yorki meeskonnal koos 17 võitu ja 15 kaotust.

NBA tulemused

Orlando Magic – New Orleans Pelicans 97:111

Brooklyn Nets – Washington Wizards 119:84

Miami Heat – Dallas Mavericks 113:101

Houston Rockets – Los Angeles Clippers 118:128

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 109:104

Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks 120:117

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 85:102

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 113:106