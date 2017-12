Red Bulli juht usub Hondasse: edu jõuab kätte arvatust varem

«Me ei muretse, usume Hondasse. Muidu ei oleks me nendega ju käsi löönud,» rääkis Marko vormel 1 sarja kodulehele. «Nende tegutsemine avaldab mullu muljet, nad tegutsevad sihikindlalt võidu nimel. Küsimus on vaid selles, millal kõik osad paika loksuvad. Usume, et see hetk jõuab kätte märksa varem kui nii mõnigi teine oskab oodata,» leidis Marko.

Red Bull jätkab uuel hooajal Renault’ jõuallikatega. Samas pole võimatu, et Toro Rosso edu korral läheb ka Red Bull ühel hetkel üle Honda mootoritele. «Jälgime olukord. 2018. aasta järel on kõik võimalik,» sõnas Marko.