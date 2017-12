Eestlase klubikaaslase surmaga lõppenud avarii põhjustas noor naine

Eelmisel nädalal 23-aastaseks saanud austraallane sõitis kodukohas Bendigos rattaga teise ratturi juurde, kui 20-aastane autojuht talle tagant otsa sõitis. Õnnetuse põhjustanud 20-aastane naine peatas auto kinni ja oli valmis politseiga koostööd tegema.

Laupäeval kogunesid sajad ratturid Bendigos, et üheskoos sõites Lowndesi mälestada.

Lowndesi leping Israel Cycling Academyga lõppenuks käesoleva aastaga. Järgmiseks hooajaks oli tal sõlmitud kontraht Suurbritannia tiimiga JLT Condor. Lowndesi näol oli tegemist andeka sprinteriga – 2016. aasta maanteesõidu maailmameistrivõistlustel pälvis ta kuni 23-aastaste vanuseklassis hinnatava kuuenda koha.

A somber morning in Bendigo as the Cycling Community came together to remember their friend Jason Lowndes.



A likeable young man just starting out on his Professional Cycling career. He was tragically killed after being hit by a car Friday morning Dec 22 whilst out riding. pic.twitter.com/xrM8nY0JTi