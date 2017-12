Hispaania tippklubi treener sattus jõululaupäeval autoõnnetusse

Õnnetus juhtus teel Valenciast Asturiasse, Bilbao lähistel ning 52-aastane Marcelino viidi ka kontrolliks haiglasse. Seal tunnistati ta aga terveks ning Marcelino sai koju pere juurde naasta.

Valencia hoiab liigatabelis 34 punktiga kolmandat kohta, Madridi Atleticost ollakse kahe punkti kaugusel. Liiga liidrina jätkab Barcelona, kellel on 45 punkti. Madridi Real on ühe vähempeetud mängu juures neljandal positsioonil, neil on 31 punkti.