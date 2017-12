Tänak selgitas, mis eelised olid M-Spordi esisõitjal Sebastien Ogier’l

Tänak oli tänavusel aastal M-Spordi Sebastien Ogier’ järel teine number. See tähendas seda, et teatud olukordades olid prantslasel paremad tingimused kui temal.

«Kuna seal (M-Spordis - toim) on eelarvet ja vahendeid vähem, siis seal on kindlasti kohti, kus me arendasime autot edasi ja leidsime mingid mehhaanilised detailid, mis tegid autot kiiremaks, aga kuna neid ei olnud tellitud piisavalt, siis rahalistel põhjustel need detailid läksid ainult Sebastieni auto külge, kuna tema oli prioriteediga sõitja,» vahendab ERRi spordiportaal Tänakut.

Kuigi saarlasel polnud tänavusel aastal mitte midagi selle vastu, et ta mängis teist viiulit, on tema ambitsioon Toyotas olla esinumber. «See oligi hea õppimise aasta – ma nägin, mismoodi suur maailmameister töötab ja tulevikuks on ees hea pilt. Aga elu lõpuni ei tahaks seda tööd tegema jääda,» ütles ta.