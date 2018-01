Mida silmas pidada Live-panustamisel?

Paljud ütlevad, et igasuguste panuste puhul on kvaliteet olulisem kui kvantiteet.

Live-panuste puhul on asi teisiti, siin sõltub edu paljuski ka õnnest. Kuna tulemused kõiguvad rohkem, tasub raha panuste vahel laiali jagada. Kümme 5-eurost panust on tasakaalukam lahendus kui üks 50-eurone panus.

Ole panuste tegemisel valiv ja püüa leida igale panusele kindel põhjus. Sageli on selleks kindel “kõhutunne”, kuid miinimumina on see siiski etem eeldus kui panused valanguna mängu peale laiali tulistada. Soovitame teha ainult nii palju panuseid, kui sa suudad jälgida ja põhjendada.

Pane paika võitude ja kaotuste piirsummad. Näiteks, kui sa oled esimese poolaja lõpuks 500 euroga plussis, võid ilmselt hoogu maha võtta. Maksimaalse võidusumma teadmine aitab sul õigel hetkel mängust väljuda – koos võidetud rahaga!

Jälgi mängu ja pane tähele, kuidas erinevad sündmused mõjutavad koefitsiente. Live-panustamisel toimib teine loogika kui tavalise mängueelse panustamise puhul. Sinu kogemustel ja tähelepanekutel on sõna otseses mõttes kulla hind. Mida rohkem sa tead ja mida rohkem sa suudad kogemustest õppida, seda edukam sa oled.

Panusta nendele klubidele, kelle mängu sa tead ja tunned. Ära võta laialt ette, tee panuseid ainult tiimidele, kelle mängu sa just vaatad või oled viimase paari nädala jooksul näinud. Hea mängutunnetus on live-panuste puhul edu pant.

Vali panuseid vastavalt olukorrale. Sageli juhtub, et üks pool muudkui surub peale, kuid väravat ei tule ega tule. Siis tasub panustada kas nurgalöökide või kollaste kaartide peale, sest ründav mäng tõstab nende arvu.

Arvesta rahva ootustega ja mängi nende vastu. Näiteks viigi ja väikese skoori peale on kasulik panustada ainuüksi selle pärast, et teised ootavad mängust võitu ja väravaid. Jah, enamik panustajaid ei taha, et mäng lõppeks igava tulemusega. Sellised tunded mõjutavad ka koefitsiente, mida sina saad “vastuvoolu” panustades ära kasutada.

Ja viimane soovitus: ära tee uut panust kohe pärast seda, kui oled panuse kaotanud. See on selge, et sa tahad sel hetkel kiiresti vastu lüüa ja seisu tasakaalustada, kuid tegelikult peaksid tagasi tõmbuma ja ootama. Ainuüksi ootamise oskus aitab sul mitmeid kaotusi vältida.

Vaata Optibeti veebilehelt, millised live-panuseid saad juba täna või homme teha.