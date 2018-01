Kris Meeke kurjustab Citroeni meeskonnaga

Iirlasel tuleb kolmeks ralliks - Mehhiko, Korsika ja Kataloonia - loovutada koht üheksakordsele maailmameistrile Sebastien Loeb'ile, kes teeb seeläbi osalise come-back'i MM-sarja. Meeke märkis, et tema meelest pidanuks Citroen Loebi tarbeks rajale saatma kolmanda auto.

«Mul on väga hea meel, et Sebastien naaseb. Ta on küll viis aastat eemal olnud, aga ikkagi üheksakordne maailmameister ja meie spordiala peamine suursaadik. Ta on väga kõrge kaliibriga võidusõitja ja oleks fantastiline, kui ta naaseks MM-sarja täie koormusega,» rääkis 2017. aasta hooajal kaks MM-rallit võitnud (Mehhiko ja Kataloonia), ent kokkuvõttes rohkete katkestamiste tõttu alles seitsmenda kohaga leppinud Meeke.

«Aga samas pole minu meelest õige, et Craig peab nendeks kolmeks ralliks oma koha loovutama. Jah, see pole minu otsustada, aga minu silmis väärib Craig eelmisel hooajal näidatu põhjal terve MM-sarja kaasasõitmist. Pole õige, et alles kogemusi korjav sõitja peab kõrvale astuma,» lausus Meeke.

2017. aastal karjääri jooksul esimest korda tehasemeeskonna ridadesse kuulunud Breeni parimaks tulemuseks jäi viies koht. Neid kogunes tal hooaja jooksul koguni viis tükki. MM-sarja kokkuvõttes oli 27-aastane iirlane kümnes.

Citroeni tiimi juht Yves Matton põhjendas Loebi eelistamist Breenile sooviga koguda rallivõite. «Meie eesmärk on jõuda poodiumile ja võita mõned MM-rallid, aga Kris võib ka MM-sarja kokkuvõttes head kohta püüda. Craig sõitis mullu stabiilselt, aga nüüd soovime näha, et ta suudaks sagedamini poodiumikohti rünnata,» rääkis Matton.