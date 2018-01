Mourinho nahutas verejanulist Inglismaa ajakirjandust

«Rämps, ma ei leia paremat sõna selle kirjeldamiseks,» sõnas Mourinho kohalikule meediale. «Minu professionaalsuses kahtlemine on kõige hullem asi, mida saab üks inimene teha. Seega, jah, rämpsuudised mõjutasid mind, sest see on midagi, mida ma ei aktsepteeri,» lisas portugallane.

Nagu eelnevalt mainitud, siis Mourinho leping Manchester Unitediga lõppeb 2019. aastal ja selle pikendamine pole välistatud. «Olen oma lepingu keskpaigas ning uus leping sõltub klubist, kuid minu pühendumine on tõeline ja tahan jääda,» kommenteeris Mourinho.

Manchester United alistas 2018. aasta esimesel päeval võõral väljakul Evertoni skooriga 2:0, kuid enne seda kohtumist tehti Inglismaa kõrgliigas kolm viiki järjest. Liigatabelis ollakse 47 punktiga teisel positsioonil, kuid linnarivaal Manchester City on kogunud 15 punkti rohkem.