Tiitlikaitsja loobus Austraalia lahtistest

«Minu treener ja meeskond on alati öelnud, et turniiridele on mõtet minna siis, kui oled selleks täielikult valmis. Võin küll võistelda, aga ma ei taha pelgalt seda, tahan palju rohkemat ning selleks on mul vaja aega,» sõnas ta oma pöördumises.

Septembris tütre Olympia sünnitanud Williams naasis tipptennisesse möödunud nädalal, kaotades Abu Dhabis peetud näidismatšis Läti esireketile Jelena Ostapenkole 2:6, 6:3, 6:7.

Viimati pidi 23-kordne suure slämmi turniiri võitja Williams Austraalia lahtised vahele jätma 2011. aastal. Praeguse seisuga ei osale 15. jaanuaril algaval suurturniiril lisaks Williamsile meestest puusavigastusega võitlev Andy Murray (ATP 16.) ja rannet vigastanud Kei Nishikori (ATP 22.), küsimärgi all on ka maailma esireketi Rafael Nadali, Stan Wawrinka (ATP 9.) ja Austraalia lahtiste kuuekordse tšempioni Novak Djokovici (ATP 12.) osalemine