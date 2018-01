Video: süütu dabimine võib Saudi Araabia jalgpallurile tähendada suurt jama

BBC kirjutab, et üks Saudi Araabia klubi Al Nojoomi jalgpallur dabis vahetusmeestepingil 3. jaanuaril aset leidnud matšis. Saudi Araabias vaadatakse dabimisele viltu ning see on keelatud, kuna arvatakse, et see viitab narkootikumide kasutamisele.

Näiteks augustis vahistati Saudi Araabias meelelahutaja Abdallah Al Shahani, kes dabis ühel kohalikul muusikafestivalil. Praegu pole veel teada, kas jalgpallurit ootab sarnane saatus.