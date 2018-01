Coutinhost sai kalliduselt teine jalgpallur. Ajutiselt!

8. Gonzalo Higuain – 90 miljonit eurot Napoli > Juventus Meeldetuletus kõigile, et ka kunagi Euroopa vaata et säravaima tähena säranud, aga nüüdseks Inglismaa ja Hispaania kõrval tuhmunud Itaalia jalgpallis liiguvad suured summad. Tunamullune väljaminek viis Juventuse aastase vaheaja järel taas Meistrite liiga finaali, aga seal vannuti alla Realile.

9. Neymar – 88 miljonit eurot

Santos > Barcelona

Neymari teine figureerimine selles nimekirjas ja vaata et sama skandaalne. Nimelt olevat Barcelona ja Santos tema ülemineku tegeliku summa asjus vassinud, et tehingu väiksematele osalistele vähem tasuda. Korruptsiooniasja uurimine alles käib.

10. Virgil van Dijk – 84 miljonit eurot Southampton > Liverpool Eesti vutifänni kõige lähemalt puutuv üleminek, sest Liverpool soetas endale äsja uue keskkaitseliidri. Kuidas mõjutab see kõik Ragnar Klavani mänguaega, on veel vara öelda, aga hollandlase debüütmängus (lõi karikaderbis Evertoniga 2:1 võiduvärava) jäi eestlane pingipoisiks.

* Kylian Mbappé – 180 miljonit eurot

Monaco > Paris Saint-Germain

De jure on Coutinho siirdumine Barcelonasse jalgpalliajaloo teine üleminek, de facto aga kolmas. Nimelt näitas PSG klubi mullu suvel erakordseid JOKK-oskusi. Kuna äsja sai Barcelonast maailmarekordilise summa eest enda manu meelitatud Neymar, polnud klubil vaatamata põhjatule naftarahakotile võimalik teist suurostu teha. Nimelt oleks selline priiskamine ärritanud jalgpalli katuseorganisatsioone ehk meeskond oleks eemaldatud Meistrite liigast. Seega võeti Prantsuse koondise ründaja Mbappe liigarivaalilt Monacolt «hooajaks laenule». Tegelikult on meeskonnad aga juba kokku leppinud, et 19-aastane tulevikutäht jääb edaspidi pealinnaklubisse, ehkki ametlikult vormistatakse leping alles tuleval hooajal, et PSG saaks summa kanda värskele kulureale.